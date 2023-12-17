الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

يوم رياضي ترفيهي لأعضاء اللجنة الرياضية بالمديرية داخل أستاد الطور

مركز شباب الساحل
مركز شباب الساحل بطور سيناء

نفذت اللجنه الرياضيه بمديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء يوم رياضي ترفيهي لأعضاء اللجنة الرياضية العاملين بمديرية الشباب والرياضة وابناءهم .

تضمن اليوم دورة في الكرة الطائرة و تنس الطاولة والعاب ترويحية وترفيهية للاطفال كما شمل اليوم توزيع جوائز علي جميع المشاركين في اليوم الرياضي ، تقديرا من المديريه للجهد المبذول من ابنائها .

وأكد محمد فتحي وكيل الوزاره حرصه وتحفيزه للعاملين المجتهدين و ان مثل هذه اللقائات تنفذ لخلق روح التنافس الشريف بين ابناء المديريه و لتاكيد الترابط و التماسك بين العاملين . 

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الجريدة الورقية