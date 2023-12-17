يوم رياضي ترفيهي لأعضاء اللجنة الرياضية بالمديرية داخل أستاد الطور
نفذت اللجنه الرياضيه بمديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء يوم رياضي ترفيهي لأعضاء اللجنة الرياضية العاملين بمديرية الشباب والرياضة وابناءهم .
تضمن اليوم دورة في الكرة الطائرة و تنس الطاولة والعاب ترويحية وترفيهية للاطفال كما شمل اليوم توزيع جوائز علي جميع المشاركين في اليوم الرياضي ، تقديرا من المديريه للجهد المبذول من ابنائها .
وأكد محمد فتحي وكيل الوزاره حرصه وتحفيزه للعاملين المجتهدين و ان مثل هذه اللقائات تنفذ لخلق روح التنافس الشريف بين ابناء المديريه و لتاكيد الترابط و التماسك بين العاملين .