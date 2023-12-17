الداخلية تضبط 236 دراجة نارية مخالفة على الطرق السريعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحفظ الأمن في الشارع المصري.



أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (236) دراجة نارية مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

في سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة الراحلة "نيرة أشرف" بالقتل، لإجبارها على الزواج منه.

تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى والد نيرة أشرف، عبر تطبيق التيك توك وأخبره فيها بأنه يريد الزواج من ابنته شروق وإلا سيكون مصيرها من مصير شقيقتها نيرة، ثم عاد وارسل رسالة إلى شروق عبر صفحتها على الفيسبوك.

أوضحت التحريات أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى شروق أخبرها فيها بأنه يحبها ويريد الزواج منها وأنه لن يترك أحد يتزوج منها وإذا رفضت الزواج منه سيقوم بإنهاء حياتها مثل شقيقتها نيرة، وقامت شروق ووالدها بإجراء محضر في قسم الشرطة، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبطه.

قالت شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف، أن الشاب أرسل لها بأنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي، وأثبتت التحريات أنه طالب بأحد المعاهد ويعمل في مطعم، وأنه لا يقطن في المعادي.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من قسم شرطة الهرم مفاده تلقيه بلاغاً من سيدة ووالدها وتبين أن السيدة تدعى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التى قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة،

قالت شروق في المحضر إن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها وحينما قاموا بتجاهل الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلا: "انا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لأدبحها".

قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وإجراء التحريات اللازمة للوقوف حول ملابسات الواقعة وتم تحديد هوية الشاب وإرسال عدة مأموريات لالقاء القبض عليه.