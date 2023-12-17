«محروس»: تقديم الدعم الفنى وتدريب الكوادر لدعم قدرات المتخصصين فى مجال النقل الجوى الأفريقى

«تخطيط المجال الجوى ورشة عمل للأشقاء بـ«الوطنية للملاحة الجوية»

فى إطار تنمية وتعميق علاقات التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى كافة مجالات صناعة النقل الجوى، اختتمت فعاليات ورشة العمل التى نظمتها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية تحت عنوان (تخطيط المجال الجوي)؛ والتى استمرت فعالياتها لمدة أسبوعين بمشاركة ممثلين عن 13 دولة أفريقية من سلطات الطيران المدنى والمراقبة الجوية والمطارات وشركات الطيران.

حضر ختام ورشة العمل المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية نيابة عن وزير الطيران المدنى والسفير محمد عزمى ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والكابتن إيهاب محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ولفيف من قيادات الشركة.

مهندس محمد سعيد

وفى بداية كلمة وزارة الطيران المدنى رحب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مهندس محمد سعيد محروس بالأشقاء الأفارقة، مؤكدًا حرص وزارة الطيران المدنى على تقديم جميع أشكال الدعم الفنى، وتدريب الكوادر البشرية بالدول الأفريقية الشقيقة وفقًا لأحدث الأساليب والطرق فى هذا المجال بما يدعم قدرات المتخصصين فى مجال النقل الجوى الأفريقى.

ومن جانبه تقدم السفير محمد عزمى بالشكر والتقدير لوزارة الطيران المدنى على الجهود المبذولة فى تقديم البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة لجميع الأشقاء بالدول الأفريقية، بما يؤكد ريادتها فى هذا المجال ويعزز من استفادة المتدربين من هذه الدورات وتطبيقها على أرض الواقع لتحسين وتطوير منظومة الطيران المدنى فى بلادهم والتى من شأنها أيضاً المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة لجميع دول القارة الأفريقية.

هذا وقد أعرب المشاركون من الدول الأفريقية عن تقديرهم لوزارة الطيران المدنى المصرية لرعاية واستضافة ورشة العمل، حيث حققت أهدافها بنجاح كبير من خلال التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما يؤكد اهتمام مصر بتدعيم التعاون مع الدول الأفريقية.

إيهاب محيى الدين

جدير بالذكر أن المشاركون قد قاموا بزيارة وحدات المراقبة الجوية لمواقع الملاحة الجوية بالقاهرة، حيث أشادوا بما تحتويه هذه الوحدات من أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية فى هذا المجال.

وفى ختام الفعاليات قام المهندس محمد سعيد محروس والكابتن إيهاب محيى الدين عزمى بتسليم المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي؛ متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح خلال الفترة المقبلة فى مجال الملاحة الجوية.