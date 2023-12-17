السفارة الصينية تحتفل بافتتاح خط جديد لـChina Eastern Airlines.. ووصول أولى رحلاتها من شنغهاى للقاهرة

الفريق عباس: الخطوط الجوية المباشرة تسهم بشكل كبير في زيادة حجم التعاون والتبادل

لياو ليتشيانج: اهتمام وشغف الشعب الصينى بزيارة مصر لمقوماتها السياحية وتشغيل خطوط مباشرة لزيادة حجم التعاون

شارك الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى فى احتفالية السفارة الصينية بالقاهرة بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والتى أقيمت تحت عنوان «- حلم ربط آسيا بأفريقيا»، وذلك بمناسبة افتتاح خط جديد لشركة الخطوط الجوية الصينية China Eastern Airlines، ووصول أولى رحلاتها الجوية القادمة من شنغهاى إلى القاهرة.

حضر الاحتفال المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعدد من مسئولى شركه الطيران الصينية.

وخلال الاحتفالية أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى فى كلمته على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة والقائمة على التعاون المثمر فيما بينهما؛ موضحًا أن افتتاح الخط الجديد يأتى فى إطار سلسلة الشراكات والنجاحات التى تعكس نتاج الجهود المبذولة بين البلدين الصديقين، كما وجه سيادته الشكر لأعضاء السفارة الصينية بالقاهرة على دعوتهم الكريمة للمشاركة فى هذا الاحتفال، وهو ما يعكس أواصر الترابط والتعاون المشترك فى مختلف المجالات والتى شهدت نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وبخاصة فى مجال النقل الجوى؛ مشيرًا إلى الجهود والمساعى الداعمة التى تبذلها حكومة البلدين لتنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما؛ خاصة فى ضوء توافق الرؤى بين مصر والصين تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وهو ما حقق نتائج مثمرة فى مختلف المجالات، لافتًا أن الأيام الماضية قد شهدت أعلى معدلات نمو الحركة الجوية بين مصر والصين، لا سيما منذ تدشين أحدث خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران إلى مدينة شنغهاى.

ومن جانبه، أعرب السفير الصينى لياو ليتشيانج عن سعادته بمشاركة وزير الطيران المدنى الاحتفال بتدشين الخط الجديد بين «شنغهاى والقاهرة» لشركة ChinaEastern Airlines، موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على التنسيق الفعال مع الجانب الصيني؛ وبخاصة فى مجال الطيران المدنى، والتى جاءت فى ظل الطفرة التنموية والإنجازات المُثمرة التى حققتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى اهتمام وشغف الشعب الصينى بزيارة مصر لما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة، ومؤكدًا أن تشغيل خطوط جويه مباشرة بين مصر والصين سيسهم بشكل كبير وفعال فى زيادة حجم التعاون والتبادل بين البلدين فى مختلف المجالات.