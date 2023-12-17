سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بمصر.. الجنيه الذهب فوق الـ 23 ألفا

سعر الذهب.. واصل سعر الذهب استقراره خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية، ليقف عند مستواه في بداية التعاملات، واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1920 جنيها للجرام، واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2880 جنيها للجرام.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الاحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي ينتظرها متابعو الوفد والتي تطرأ وتستجد بصورة لحظية، للوقوف على أخر تطورات أسعار الذهب خلال ساعات اليوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الاحد

مشغولات ذهبية

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1920 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2469 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2880 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3291 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 23040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2020 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة الماضية بانخفاض 16.74 دولار بنسبة 0.82% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.