مدير تعليم نجع حمادي يتفقد مدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بنين

تفقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، يرافقه عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، مدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بنين بمدينة نجع حمادي، في حضور العقيد محمد أحمد خير الدين قائد المدرسة، وهاني فتحي مدير المدرسة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة المتابعة اليومية للمدارس للوقوف علي المشكلات والعمل على حلها.

بدأت الزيارة التفقدية لمدير عام الإدارة، بتفقد الحجرات الدراسية وورش التدريب العملي، والمعامل، و حجرات الأنشطة، وتابع سجلات المدرسة، وسجلات تحضير المعلمين والمعلمات ، وسجلات المتابعة الفنية للمواد الدراسية والأنشطة.

وشدد وزيري، علي ترقيم وختم سجلات المتابعة الفنية للمواد الدراسية، وتدوين أهداف المواد الدراسية ونواتج التعلم، وبيانات المعلمين، والجداول، صدر سجلات تحضير المعلمين، كما شدد علي أن تكون التوقيعات ثلاثية و مؤرخة.

ونبه مدير عام الإدارة، علي الالتزام بمواعيد العمل الرسمية الواردة بالقرار رقم 190 لسنة 2023، وتفعيل الكتابين الدوريين رقمي، ( 30 ) و ( 33 ) المنظمين للعمل داخل المدارس، فضلا عن ضرورة اعتماد الجداول الدراسية من جانب مدير المدرسة قبل تسليمها للمعلمين، مؤكدا علي الاهتمام بالنظافة الدورية للورش والفصول الدراسية.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية اليومية التي يجريها مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، ومرافقوه، للمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط الإداري.