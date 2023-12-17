إيرادات فيلم "الخميس اللي جاي" في آخر ليلة عرض

حقق فيلم "الخميس اللي جاي" للفنان بيومي فؤاد، أمس، السبت، إيرادات بلغت 4 آلاف و39 جنيهًا فقط بدور العرض.

أحداث فيلم الخميس اللي جاي

تدور قصة فيلم الخميس اللي جاي، في إطار لايت كوميدي يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة، بسبب مجموعة من الأشخاص وقصر مجهول ولعنة غريبة تصيب البعض، ومحاولات للوصول لكثير من الأسرار.

أبطال فيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي جاي، بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة وإخراج حسن صالح.

أسباب تأجيل العرض الخاص لـ فيلم "الخميس اللي جاي"

قرر صناع فيلم "الخميس اللي جاي"، إلغاء العرض الخاص للفيلم الذي كان مقررًا أن يقام أمس الخميس بإحدى السينمات الشهيرة، وذلك حسبما أعلن الفنان حسام داغر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء هذا القرار بعد تطورات الأحداث في غزة وفلسطين.

كتب حسام داغر: "نتفهم بألم عميق الأحداث الأليمة والهجمات الأخيرة التى طالت غزة، ونشعر بألم شديد للمأساة التى ألمت بالكثير من الأبرياء، تعبيرًا عن تضامننا وحزننا العميق، نعلن نحن فنانين العمل والشركة المنتجة، عن قرارنا بإلغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللى جاى الذى كان مقررًا إقامته وتم إلغاؤه بسبب هذه الأحداث المأساوية".

أضاف "داغر": "في هذه اللحظة الصعبة، تبقى حياة البشر واحتياجاتهم الأساسية أمرًا مهمًّا بكثير من أي نشاط ترفيهي، نؤمن بأهمية توحيد الجهود لدعم الجهود الإنسانية وتقديم المساعدة للضحايا وعائلاتهم".

تابع: "يظل فيلم "الخميس اللي جاي" جزءًا من تعبيرنا الفني والإبداعي، وسنعلن عن تاريخ مستقبلي للعرض للصحفيين بمجرد تحسن الأوضاع وتهدئة التوتر، لكن الفيلم موجود في قاعات السينمات من اليوم للجمهور بشكل عام نتمني أن يقوم بالدور المنوط به وهو الترويح عن النفوس وسط هذه المشاحنات".

اختتم حسام داغر، قائلًا: "نشعر بأسف عميق لجمهورنا الكريم وللجميع الذين عبّروا عن دعمهم لهذا العرض، نتطلع للعمل معكم في المستقبل ومشاركتكم تجارب فنية جديدة، بصفتنا مجتمعًا فنيًا ولكن إنسانيًا في المقام الأول نهيب بالجميع بضرورة دعم الأشخاص المتأثرين والجهود الإنسانية في هذا الوقت الصعب".