زراعة أشجار مثمرة وزينة بالطرق و الشوارع في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذا لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير ، والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة ، حيث تحظى المبادرة بإهتمام ورعاية القيادة السياسية.

لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث ، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين ، مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها والاستفادة منها.

وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة 180 شجرة متنوعة بالطريق الدائري ، بالمدخل الجنوبي لمدينة مطاي ، وتم ري الأشجار المزروعة والنباتات القديمة ، ونظافة منتصف الطريق ، للحفاظ على المنظر الجمالي، بالإضافة ، إلى نظافة الحشائش ورفعها بالطريق الدائري .