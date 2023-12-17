اتصال تعلن عن مشاركة 50 شركة مصرية في LEAP بالسعودية

أعلن المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال عن قيام الجمعية بتنظيم بعثة تجارية إلي المملكة السعودية علي هامش معرض LEAP 2024 المقرر عقده خلال الفترة من 4-7 مارس المقبل لدعم مشاركة الشركات المصرية العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في هذا المعرض، ليس فقط لحضور المعرض بل لتنمية أعمالهم من خلال برنامج متكامل تم تصميمه خصيصا لخدمة الشركات.

تنظم اتصال هذه البعثة التجارية من خلال تحالفات مع شركات مصرية وأخرى سعودية لدعم مشاركة الشركات المصرية العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات ومن بين هذه الشركات كل من: Dispatch Egypt ، Informa KSA.

أضاف أن اتصال تقود بعثة تجارية لطرق الأبواب للسوق السعودية والاطلاع على الفرص الاستثمارية الموجودة فيه من خلال جناح مصري يضم أكثر من 20 شركة مشاركة بجناح و30 شركة أخرى تشارك في عدد من الانشطة المختلفة من خلال برنامج البعثة ، منها لقاءات ثنائية للشركات المشاركة في المعرض من خلال لقاءات تشبيك بين الشركات المحلية ونظيراتها السعودية حيث سيتم تنظيم 3 لقاءات على الأقل لكل شركة من الشركات المصرية المشاركة خاصة وأن السوق السعودية يعد واحدا من أكبر الأسواق التكنولوجية في المنطقة والذي تخطى حاجز 21 مليار دولار وسط توقعات بوصوله بحلول 2025 إلى أكثر من 27 مليار دولار.

تابع أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية المسئولة عن الترويج للشركات المصرية في الخارج من خلال جهاز التمثيل التجاري وبالتعاون مع هيئة الاستثمار المصرية وأيضا بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ووزارة الاتصالات السعودية.

أوضح الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لـ اتصال أن الجمعية تهدف إلى تخفيف العبء على الشركات في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها الجميع من خلال توفير فرص تصديرية للشركات والمساهمة في توفير العملة الأجنبية وفتح فرص عمل جديدة للشباب المصري في الأسواق الخارجية.