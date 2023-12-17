خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال هذه الفترة مشيرًا إلى أنه بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الخميس الماضي جعل بعض المستثمرين يلجأون لشراء الذهب كملاذ آمن لهم، مما ارتفعت أسعاره.

شراء الذهب

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن بعض المستثمرين لجأوا لشراء الذهب مما كان له تأثير على الكمية المعروضة فكلما زادت فإنه سعره يقل، ولكن عندما كان العرض قليل فإنه سعره يزيد، وبالتالي فإن عملية العرض والطلب تؤثر في سعر الطلب، فضلًا عن ارتفاع أسعار الدولار في الموازي.

العوامل المؤثرة في الذهب

وأفاد سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، أن من أهم العوامل المؤثرة على أسعار الذهب أيضًا الأوضاع الدولية الراهنة والحرب القائمة في فلسطين حيث أنه سلعة عالمية تتأثر بما يحدث، لافتًا إلى أنه إذا استمر الوضع على ذلك فمن الممكن أن يصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار الذهب

وتابع، نجيب، شهدت أسعار الذهب إرتفاعًا اليوم إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 2880، وعيار 24 لـ 3170 جنيهًا، وعيار 18 لـ 2380 جنيهًا، والجنيه الذهب وصل لـ 22900، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة حتى لا يرتفع سعر الذهب من خلال الإعفاء الجمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024م.