استقرار أسعار الذهب في سوق الصاغة.. فرصة للمخطوبين

شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم 16 ديسمبر 2023، في سوق الصاغة استقرارا نسبيا، إذ يُباع جرام الذهب عيار 21 بنفس أسعار أمس الجمعة، وذلك بالتزامن مع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصة.

أسعار الذهب مساء اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في مصر

عيار 24

3302 جنيهًا للبيع، مقابل 3280 جنيهًا لشراء الجرام الواحد.

عيار 21

2890 جنيهًا للبيع، مقابل 2870 جنيهًا للشراء، وهو أكثر أعيرة الذهب انتشارًا في مصر.

عيار 18

يباع جرام الذهب عيار 18 مساء اليوم بسعر 2477 جنيهًا، مقابل 2460 جنيهًا في الشراء.

عيار 14

1926 جنيهًا للبيع، مقابل 1913 جنيهات للشراء، وهو أقل أعيرة الذهب تداولًا في محلات الصاغة المصرية.

سعر الجنيه الذهب

استقر أيضًا سعر الجنيه الذهب عيار 21 خلال تعاملات مساء اليوم السبت، ليباع الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات بـ 23120 جنيهًا، مقابل 22960 جنيهًا للشراء.