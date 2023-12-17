أفريقيا وآسيا.. فرص وتحديات".. ندوة بمنظمة تضامن الشعوب

تحت رعاية الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ينظم اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، برئاسة الدكتور نزار الخالد، السكرتير المساعد للمنظمة، ندوة موسعة، حول: "أفريقيا وآسيا.. فرص وتحديات بين عامي 2023، و2024".

تعقد الندوة، التي يديرها الكاتب الصحفي محمد أبو المجد، الأمين العام للاتحاد، في الخامسة مساء الأربعاء، 20 ديسمبر الجاري، بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، 89 أ. شارع عبد العزيز آل سعود، بالمنيل.

يتحدث في الندوة، كل من: اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية.. الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والنائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، المدرس بجامعة القاهرة، وأمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والدكتور باسم المغربي، مدرس الإعلام السياسي بجامعة قناة السويس.

ومن المقرر حضور عدد كبير من الإعلاميين والكتاب، والشخصيات العامة، في مقدمتهم؛ الكاتب الكبير أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام سابقا، والداعية الإسلامي الدكتور رمضان البيه، والكاتب والمفكر الوطني أحمد رفعت، والدكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية، واللواء حسام بدر الدين، الأمين العام لاتحاد السياحة والثقافة والتنمية، والإعلامية أمل مسعود، الأمين العام لاتحاد المرأة، والمهندس محمد بدر، المدير العام لاتحاد المصريين العاملين بالخارج.