الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زيمبابوي ترفض تكريم وزير للمالية كأفضل مسؤول في أفريقيا

وزير المالية
وزير المالية

أعرب الزيمبابويون عن عدم تصديقهم بعد التكريم الذي منح لمثولي نكوبي ، الذي أعلن "أفضل وزير مالية أفريقي لهذا العام" وسط التحديات الاقتصادية للبلاد.

على X ، المعروف سابقا باسم Twitter ، ساوى أحد المستخدمين الجائزة ب "التصفيق لقبطان لتوجيه سفينة مباشرة إلى جبل جليدي" ، بينما وصفها آخر بأنها "أعظم نكتة في العقد".

إن معدل البطالة المذهل في زيمبابوي ، الذي يصل إلى 85٪ كما أشار الاقتصاديون ، إلى جانب الاعتماد على الدولار الأمريكي في 80٪ من المعاملات بسبب تضاؤل الثقة في العملة المحلية ، يؤكد الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأمة.

وقدمت منظمة استطلاع السمعة الدولية، وهي منظمة متخصصة في إدارة السمعة، الجائزة للسيد نكوبي يوم الأحد.

 وقد أعرب الوزير، الذي عينه الرئيس إيمرسون منانجاجوا في عام 2018، عن سعادته بالحصول على هذا الشرف، وعزاه إلى الجهود التحويلية لفريق وزارة الخزانة.

ومع ذلك، ندد الناشط هوبويل تشينونو بالجائزة باعتبارها "إهانة" للزيمبابويين، لا سيما في ضوء ميزانية نكوبي الأخيرة، التي اعتبرها تشينونو "الميزانية الوطنية الأكثر مناهضة للشعب التي شهدتها زيمبابوي على الإطلاق". 

وتشمل الميزانية زيادات ضريبية وزيادة في رسوم جوازات السفر إلى 200 دولار (160 جنيها إسترلينيا)، مما يجعلها الأعلى في المنطقة.

كما انتقد تشينونو نكوبي لترؤسه ما وصفه بأنه "أسوأ اقتصاد في العالم"، وعزا ذلك إلى "السياسات المضللة والفاسدة".

تعود الصراعات الاقتصادية في زيمبابوي إلى عقود مضت ، تميزت بسحب الدولار الزيمبابوي في عام 2009 بسبب التضخم المفرط. ويعزو النقاد التحديات إلى سوء الإدارة من قبل حزب زانو-بي إف الحاكم، في البداية تحت قيادة روبرت موغابي ولاحقا في عهد منانغاغوا، في حين تلقي الحكومة باللوم على العقوبات الغربية.

على خلفية هذه المشاكل الاقتصادية، أجرت زيمبابوي مؤخرا انتخابات فرعية مثيرة للجدل بعد استدعاء نواب من حزب المعارضة الرئيسي، تحالف المواطنين من أجل التغيير (CCC).

 وحصل مرشحو حزب زانو-الجبهة الوطنية على سبعة من أصل تسعة انتخابات فرعية، لكنهم خسروا ثلاثة مقاعد أقل من أغلبية الثلثين البرلمانية المطلوبة لإجراء تغييرات دستورية.

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