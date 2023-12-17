بقيادة مصطفي محمد.. موعد مباراة نانت وبريست بالدوري الفرنسي

يستعد فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه مصطفي محمد، لمهمة صعبة اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره بريست ، ضمن منافسات الأسبوع ال 16 من مسابقة الدوري الفرنسي والتي تحتضنها أرضية ملعب استاد لا بوجوار.

موعد ومعلق مباراة نانت الفرنسي مع فريق بريست

المباراة ستقام عند الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 4.

وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق أحمد البلوشي.

أرقام مصطفي محمد بالدوري الفرنسي

يحتل مصطفى محمد، المركز الرابع بقائمة هدافي الدوري الفرنسي، برصيد 6 أهداف بالتساوي مع كل من وسام بن يدر نجم موناكو وألكسندر لاكازيت نجم ليون.

ويبحث الفرعون المصري عن مواصلة التألق بعد تسجيل هدف فريقه الوحيد فى خسارته أمام باريس سان جيرمان 2-1 ، في الجولة الماضية من ضربة رأسية قوية، فشل حارس الفريق الباريسي فى التصدي لها.

ترتيب نانت و بريست بالدوري الفرنسي

نادي نانت يدخل اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد 15 مباراة خاضها في بطولة الدوري الفرنسي.

بينما نادي بريست يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 25 نقطة بعد 15 مباراة خاضها هو الآخر في بطولة الدوري الفرنسي.