الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل شخصية عصام السقا في فيلم "الإسكندراني"

عصام السقا
عصام السقا

كشف الفنان عصام السقا، عن إسم شخصيته في فيلم الإسكندراني، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشر الفنان عصام السقا، صورة منفردة له من بوسترات الفيلم، وعلق عليها قائلًا : "احلوت.. انتظروا زكي الاسكندراني يوم 4 يناير بجميع سينمات مصر و11 يناير في سينمات الخليج".

أبطال فيلم الإسكندراني

الفيلم مأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، محمد رضوان، انتصار، صلاح عبد الله، عصام السقا، وغيرهم من الفنانين، وإخراج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول بكر الإسكندراني وحبيبته زينة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

آخر أعمال الفنان عصام السقا

ويشار إلى أن يعرض للفنان عصام السقا، حاليًا مسلسل "العودة" وحقق نجاحًا كبيرًا، العودة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة، تدور أحداث المسلسل حول المحامي (آدم)، الذي يعود إلى مدينته بالأقصر بعد غياب سنوات بحثًا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة، حيث يكتشف أن سبب اختفاء شقيقه هو منجم ذهب.

مواد متعلقة

تفاصيل وموعد عرض فيلم "الإسكندراني"

عزاء شقيق أبوالليف بمسجد الحامدية الشاذلية.. الليلة

الاحتفال بمئوية سيد درويش على مسرح الجمهورية.. الليلة

إيرادات فيلم "العميل صفر" في آخر ليلة عرض

الأوبرا تعلق أنشطتها 3 أيام حدادًا على أمير الكويت

إيرادات فيلم "شماريخ" في آخر ليلة عرض

نجوم الفن يودعون أحمد البدري إلى مثواه الأخير

أسماء أبو اليزيد|صور جديدة من عقد قرانها على محمد الخطيب
الجريدة الورقية