تفاصيل وموعد عرض فيلم "الإسكندراني"

أعلن المخرج خالد يوسف، موعد عرض فيلم الإسكندراني، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وشارك المخرج خالد يوسف، جمهوره بوستر الفنان أحمد العوضي في الفيلم، وعلق عليه قائلًا: الإسكندراني أسامة أنور عكاشة.. خالد يوسف في دور العرض بمصر من 4 يناير 2024 وفي دول الخليج من 11 يناير 2024.. الأفيش الرسمي والتيزر والتريللر خلال أيام".

أبطال فيلم الإسكندراني

الفيلم مأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، محمد رضوان، انتصار، صلاح عبد الله، عصام السقا، وغيرهم من الفنانين، وإخراج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول بكر الإسكندراني وحبيبته زينة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، إنما هو التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.