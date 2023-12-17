رفع 251 حالة إشغال طريق متنوع بالبحيرة

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ،تنفيذ حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام ، أسفرت عن رفع ٢٥١ حالة اشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق بدمنهور ( جلال قريطم ،النافورة ، عبد السلام الشاذلي ، الكورنيش ، إفلاقة )

وفي ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برفع ٢١٩حالة إشغال متنوعه مابين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع ٣٠ حالة إشغال مخالف وتحرير ١٨ محضر ، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من ضبط ١٢ حالة إشغال مخالف.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

يأتي ذلك ضمن خطة محافظة البحيرة ، لتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية بالشوارع ، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.