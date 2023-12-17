جدول مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد، الموافق 17 ديسمبر 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبو ومتابعو كرة القدم علي موعد بيوم كروي خالص، يتخلله مواجهات بالدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء ليفربول ومانشستر سيتي المشتعل، بجانب لقاء ريال مدريد ضد فياريال، ولقاء نانت بقيادة مصطفى محمد مع ستاد ريمس بالدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

آرسنال ضد برايتون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

برينتفورد ضد أستون فيلا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

وست هام يونايتد ضد ولفرهامبتون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ألميريا ضد ريال مايوركا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال سوسييداد ضد ريال بيتيس، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

لاس بالماس ضد قاديش، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مدريد ضد فياريال، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ميلان ضد مونزا، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

أودينيزي ضد ساسولو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

فيورنتينا ضد هيلاس فيرونا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

بولونيا ضد روما، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

لاتسيو ضد انتر ميلان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فرايبورج ضد كولن، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

بايرن ميونخ ضد شتوتجارت، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، وتثذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نانت ضد ستاد بريست، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

تولوز ضد رين، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

لوريان ضد ستراسبورج، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

ميتز ضد مونبلييه، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 7".

مارسيليا ضد كليرمون فوت، في تمام السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ليل ضد باريس سان جيرمان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".