مفاجأة في حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة.. والأرصاد تحذر

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

تحذيرات من الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

سقوط للأمطار الخفيفة

أضافت، هناك سقوط للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس معتدل الحرارة

وذكرت، الطقس السائد معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 16

بنها العظمى 23 والصغرى 15

المنصورة العظمى 24 والصغرى 14

دمياط العظمى 23 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 18

طنطا العظمى 23 والصغرى 15

الزقازيق العظمى 23 والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13

الأقصر العظمى 30 والصغرى 14

قنا العظمى 30 والصغرى 13