أجواء حماسية بأغنية حتة تانية.. روبي تشعل حفلها الغنائي بمهرجان "ساوند ستورم"

أشعلت الفنانة روبي حفلها الغنائي أمس، الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست ساوند ستورم"، المقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت روبي على المسرح وقدمت أغنية "حتة تانية"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

من جهة أخرى، تستعد روبي للتعاون مع الفنان أحمد فهمي في مشروع سينمائي جديد، تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر انطلاق التصوير الشهر القادم فور الاستقرار على باقي أبطال العمل.

روبي

مسلسل حضرة العمدة

وشاركت روبي في موسم رمضان 2023 بمسلسل "حضرة العمدة"، مع أحمد بدير، أحمد رزق، بسمة، رياض الخولي، صلاح عبد الله، سميحة أيوب، وفاء عامر، محمود عبد المغني، عبد العزيز مخيون، دينا، نهلة سلامة، إدوارد، محمد الصاوي، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وإنتاج شركة فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

آخر أعمال روبي

كانت آخر أعمال الفنانة روبي، فيلم شلبي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ودارت أحداثه حول الشاب (صابر)، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق (صابر) حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم (شلبي)، وسرعان ما يخوض (صابر) أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

أبطال فيلم شلبي

فيلم شلبى يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم محمد محمود، سليمان عيد، روبي، بيومي فؤاد، كريم محمود عبدالعزيز.

فيلم شلبي يجمع كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، و "من أجل زيكو" الذي شارك فى بطولته منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.