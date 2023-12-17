قائد فلومينيسي السابق: فوجئت بطريقة الأهلي الأوروبية أمام اتحاد جدة

تحدث ريكاردو بيرنا، حارس مرمى وقائد فريق فلومينيسي البرازيلي السابق عن مواجهة فريقه ضد الأهلي المرتقبة يوم الاثنين المقبل في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2023.

قال ريكاردو بيرنا في تصريحاته تليفزيونية: "الأهلي فريق معروف في أفريقيا بشكل كبير جدا، لكن فلومينيسي فريق كبير أيضا في البرازيل، لكن الأمر مُختلف، خاصة أن الأهلي معنوياته مرتفعة أكثر من فلومينيسي بسبب فوز الأهلي على اتحاد جدة، ولذلك نعترف أن المباراة ستكون صعبة جدا علينا".

ريكاردو بيرنا: أخشى مفاجآت الأهلي

وأضاف: "قلبي يدق بشكل كبير جدا، بسبب تلك المباراة، ونتمنى أن نفوز، لكن الأهلي دائما لديه مفاجآت بالجملة، وهذا ما يقلقنا كجماهير في البرازيل".

وأشار: "كنت مخضوض جدا من طريقة لعب الأهلي وأهداف المباراة، وطريقة اللعب الأوروبية، التي مارسها الأهلي".

واختتم: "حالة الطرد التي شهدتها مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدقائق الأخيرة سوف تُفيدنا كثيرا، ونحن نملك لاعبين مميزين أبرزها فابيو لاعب الفريق الذي جعلني مُطمئنا كثيرا".