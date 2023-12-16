كتائب القسام تنشر حصاد عملياتها في اليوم الـ 71  لمعركة طوفان الأقصى

نشرت كتائب القسام حصاد عملياتها التي نفذها مجاهديا في اليوم 71 لمعركة طوفان الأقصى اليوم السبت 16 ديسمبر.

وقالت القسام في بيان نشرته عبر حسابها :

️كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي "ياسين 105" ما أدى إلى احتراقها بالكامل

️كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس

كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة العمل الفدائي شمال شرق مدينة خانيونس

️تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس.

️كتائب القسام تقصف تجمعاً للآليات المتوغلة في شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

️تمكن مجاهدو القسام شرق خانيونس من تفجير عبوتين "رعديتين" مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم فجّر فيهم مجاهدونا عبوة ثالثة مضادة للأفراد وأوقعوهم قتلى وجرحى.

️كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية شمال مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105 "

تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس

️كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بقذيفة "تاندوم" شمال شرق مدينة خانيونس

كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة العمل الفدائي شمال مدينة خانيونس

كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب منطقة التوام شمال مدينة غزة

️كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين بقذيفة "الياسين105 " في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

مجاهدو القسام يتمكنون من قنص 3 جنود صهاينة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

️مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين في حي الزيتون بمدينة غزة

️كتائب القسام تستهدف دبابتين وجرافتين صهيونيتين بقذائف "الياسين105 " في حي الزيتون بمدينة غزة

تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

️تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية أثناء تفتيشها لأحد المنازل غرب بيت لاهيا بقذيفتي "تاندوم" وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وخلال تقدم قوة النجدة استهدفها مجاهدونا بعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

هاجم أحد مجاهدي القسام مجموعة من جنود الاحتلال بقنبلة يدوية قسامية وأوقعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.