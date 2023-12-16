الشباب والرياضة والعمل الدولية تنفذان أندية البحث عن وظيفة بالقاهرة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الادارة العامة للمبادرات الشبابية )، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، نادي البحث عن وظيفة خلال الفترة من (٩ - ١٩) ديسمبر الجاري، ولمدة ١٠ أيام بمركز شباب حلمية الزيتون بالقاهرة.

تستهدف أندية البحث عن وظيفة الشباب المصريين والوافدين وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل، والتعرف على آليات البحث عن وظيفة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.

كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.



ويتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشباب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وأيضا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات.



يقوم بتنفيذ نادي البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ إنتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن منتدى نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف، وكيفية دخول سوق العمل والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب.



ومن المقرر استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين، واتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.