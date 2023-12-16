جيف بيزوس: تريليون إنسان سيعيشون في محطات فضائية ضخمة

قال جيف بيزوس في مقابلة أجريت معه مؤخرا إنه يأمل في مستقبل بعيد يسكن فيه "تريليون" إنسان في النظام الشمسي، لكن الطريقة الوحيدة للوصول إلى هناك هي من خلال محطات فضائية ضخمة.

قال مؤسس أمازون وبلو أوريجين في بودكاست ليكس فريدمان الذي نُشر الخميس إن تريليون إنسان يعني أنه يمكن أن يكون هناك "ألف موزارت وألف أينشتاين" في أي وقت - وهي رؤية شاركها سابقًا في مقابلة عام 2018 مع ماتياس دوبفنر الرئيس التنفيذي للشركة الأم لـ Business Insider Axel Springer.

قال بيزوس إن نظامنا الشمسي لديه موارد كافية لدعم حضارة بهذا الحجم، لكن البشر لن يسكنوا كواكب أخرى.

تابع: "إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذه الرؤية هي من خلال المحطات الفضائية العملاقة. إن أسطح الكواكب صغيرة جدًا ما لم يتم تحويلها إلى محطات فضائية عملاقة".

قال بيزوس إن البشر سيأخذون موارد من الكواكب أو القمر لدعم الحياة في مستعمرات فضائية تشبه المحطات الفضائية الأسطوانية التي تصورها عالم الفيزياء الراحل جيرارد كيتشن أونيل.

وقال عن المستعمرات على طراز أونيل: "إنها تتمتع بالكثير من المزايا مقارنة بأسطح الكواكب. يمكنك تدويرها للحصول على جاذبية أرضية طبيعية. ويمكنك وضعها في المكان الذي تريده"، مضيفًا أن معظم الناس سيرغبون في ذلك. العيش بالقرب من الأرض على أي حال.

تتميز أجندة مستعمرة الفضاء التي يتبناها بيزوس بأنها تختلف عن منافسه الرئيسي، مؤسس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك.

لم يذكر بيزوس ماسك صراحةً في رده على فريدمان، لكن المليارديرين تشاجرا في الماضي حول الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل استعمار الفضاء.

وتحدث ماسك مرارا وتكرارا عن طموحاته لاستعمار المريخ، مدعيا أنه يريد البدء في بناء المستوطنات البشرية بحلول عام 2050.

لدى SpaceX أيضًا خطط لمساعدة ناسا في إرسال البشر إلى القمر لأول مرة في عام 1972، لكن أهدافها الاستعمارية تركز في الغالب على المريخ.

من ناحية أخرى، حدد بيزوس هدفه على القمر، حيث كشف النقاب عن مفهوم مركبة الهبوط العملاقة على سطح القمر في عام 2019 والتي ستساعد البشر على الوصول إلى هناك. وقد تحدث سابقًا أيضًا عن الأسطوانات الفضائية من طراز أونيل والتي يمكنها الحفاظ على مناخ جيد طوال العام.

نظرًا لأن المعركة تدور حول الاستعمار، يبدو أن ماسك يتوق إلى سباق فضاء تنافسي، قائلاً إنه يتمنى أن "يخرج بيزوس من حوض الاستحمام الساخن واليخت" ويركز أكثر على Blue Origin، وفقًا لما ذكره كاتب سيرته الذاتية والتر إيزاكسون.

لم يستجب المتحدثون الرسميون لشركة Blue Origin وSpaceX لطلب التعليق الذي تم إرساله خارج ساعات العمل.

وسبق أن أخبر الخبراء موقع Business Insider عن المعضلات العلمية والأخلاقية التي تكمن في خطط المليارديرات الفخمة لاستعمار الفضاء، بما في ذلك مشاكل الجاذبية وتأثير الفضاء على جهاز المناعة البشري. لكن هذا لا يعني أن جهودهم لا قيمة لها.

وقال كيفن موفات، الأستاذ المشارك في جامعة وارويك والمتخصص في علم الأحياء: "ككائنات بشرية، علينا أن نفعل ذلك. سوف نصلب هذا الكوكب عاجلاً أم آجلاً. لذلك قد تموت أيضًا عندما تذهب إلى المريخ". وقال علم وظائف الأعضاء البشرية، BI.

أخبر بيزوس فريدمان أنه في المستقبل، سيكون البشر قادرين على اختيار التنقل ذهابًا وإيابًا بين المحطات الفضائية والأرض، وأن استعمار الفضاء هو في النهاية وسيلة للحفاظ على الكوكب.

وقال: "لقد أرسلنا مجسات آلية إلى جميع الكواكب". "نحن نعلم أن هذا هو الشيء الجيد."