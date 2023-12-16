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السبت 16 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

صورة ارشيفية غزة
صورة ارشيفية غزة

استشهد شابان فلسطينيان، اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مُحافظتي "الخليل" و"طولكرم" بجنوب وشمال غرب الضفة الغربية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي - إلى أن استشهاد الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز اخليل (20 عامًا)، استشهد مُتأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن ببلدة ببت أمر شمال محافظة الخليل. 

وأضافت الوزارة أن شابًا آخر استشهد مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال "طولكرم". وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت الوزارة باستشهاد الشاب سليم ناصر حجر (25 عامًا) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، خلال تواجده برفقة شقيقه الذي تم اعتقاله بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم. 

وباستشهاد الشابين يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 290 شهيدًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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