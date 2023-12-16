الصهيونية النازية تعزل غزة عن العالم وتواصل محارقها فى الظلام

استشهاد 4 صحفيين بينهم مصور قناة الجزيرة

120 مقبرة جماعية والحيوانات تنهش الجثامين بالشوارع

قوات الاحتلال تدفن المرضى والنازحين أحياء بمستشفى كمال عدوان

تل أبيب تقتل 3 من رهائنها والمظاهرات تحاصر «الكابينت» للمطالبة بوقف الحرب

تصاعدت الكارثة الإنسانية اليوم فى قطاع غزة لليوم الـ71 على التوالى، وتحولت الطرقات لمقابر جماعية وعزلت الصهيونية النازية القطاع المحاصر بمجازرها عن العالم لليوم الثالث على التوالى وصعدت قوات الاحتلال محارقها تحت جنح الظلام واستشهد 4 صحفيين بينهم سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة مما يرفع حصيلة الشهداء من الزملاء إلى 93 صحفياً.

وشهد القطاع سلسلة من المجازر الوحشية ودفنت القوات المجرمة المرضى والنازحين أحياء تحت التراب بمستشفى كمال عدوان بشمال القطاع واستخدمت بعضهم كدروع بشرية فيما أعلن المرصد الأورومتوسطى عن توثيق 120 مقبرة جماعية ودفن العشرات بالحدائق والأسواق.

وأكد الزميل «أنس الشريف» من شمال القطاع أن ما فعله الاحتلال الإسرائيلى داخل مستشفى كمال عدوان جريمة مروعة بحق الأهالى والطواقم الطبية. وأشار إلى أن جرافات الاحتلال داست خيم النازحين فى ساحة المستشفى بكل وحشية ودفنتهم أحياء. قائلاً «رأيت القطط تنهش جثامين الشهداء».

وندد باستمرار الاحتلال الإسرائيلى فى ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة، ومحاصرة مستشفيات الوسط والجنوب تزامناً مع انقطاع الماء والغذاء عن السكان.

وأكد المكتب الإعلامى فى غزة أن استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين يعد جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولى، وذلك بهدف ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس حقيقة جرائمه الفاشية، مطالباً بلجم الاحتلال والضغط عليه لوقف حربه الإجرامية ضد الصحفيين والأبرياء فى قطاع غزة.

وأكد المكتب أن الاحتلال الإسرائيلى تعمد وللمرة الخامسة قطع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وهذا يعنى حدوث كوارث تهدد حياة الفلسطينيين.

وأوضح أن قطع الاتصالات والإنترنت جريمة متكاملة مع سبق الإصرار تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية.

واشار إلى أن الاحتلال ما زال يستهدف القطاع الصحى بشكل واضح والمستشفيات على وجه الخصوص، ويمنع عن المرضى والجرحى والطواقم الطبية الماء والطعام والكهرباء، ويمنع وصول الجرحى والمرضى للمستشفى، ما ينذر بفقدانهم لحياتهم، مشيراً إلى أن الاحتلال حول مستشفى كمال عدوان إلى ثكنة عسكرية، وطالب تحت تهديد القتل والسلاح بإخلاء الجرحى والمرضى ونقلهم إلى مجمع الشفاء الطبى الذى يفتقر إلى كل المقومات العلاجية، كما قام بتهديد 12 طفلاً فى العناية بالقتل، كما قام باعتقال 70 من الطواقم الطبية والجرحى.

وأوضح أن الاحتلال يستخدم النازحين فى مراكز الإيواء المختلفة دروعاً بشرية من خلال إخراج الفتيان والرجال من مراكز الإيواء، ويجبرهم على خلع ملابسهم ليصبحوا عراة، ثم يطلب منهم تنفيذ مشاهد تمثيلية، ثم يطلق النار على بعضهم، بينما يقوم بتعذيب البعض الآخر، ويترك الباقين عراة فى الشوارع وفى مناطق معزولة كأنها مراكز اعتقال مؤقتة، ويتركهم وهم مقيدو اليدين ودون أى حركة.

وحمل المكتب الاحتلال والمجتمع الدولى وخاصة الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية، حيث منحوا الاحتلال الموافقة والضوء الأخضر لتنفيذ حرب الإبادة بهدف التخلص من الفلسطينيين إما بالقتل أو بالتهجير، فى مخالفة واضحة للقانون الدولى ولكل المواثيق والأعراف الدولية والعالمية.

وأعلن المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، عن توثيقه إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية، فى مختلف محافظات قطاع غزّة، بسبب العدوان الإسرائيلى المستمر منذ أكثر من شهرين، والذى أدّى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء.

وأكد المرصد أن الفلسطينيين لجأوا إلى إنشاء هذه المقابر بشكل عشوائى فى الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، نتيجة صعوبة الوصول إلى المقابر الرئيسية والمنتظمة، من جراء القصف الإسرائيلى.

وأكدت وزارة الصحة فى غزة أن الوضع الصحى فى قطاع غزّة كارثى، والاحتلال يتعمّد إنهاء الوجود الصحى فى شمال القطاع، وأصبحت المناطق هناك بلا رعاية صحية ناشدت المؤسسات فى جنوب القطاع إمداد المستشفيات هناك بالمستلزمات الطبية.

واشارت الوزارة إلى انتشار الأوبئة وعدم توفر المياه النظيفة، وبالتالى فإن استمرار العدوان الإسرائيلى على المنظومة الصحية فى القطاع يرجّح ارتفاع عدد الشهداء.

أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، عبدالجليل حنجل، عن توقف خدمات مرفق إسعاف شمال قطاع غزة، بشكل تام إثر نفاد الوقود. وقال «حنجل»، إن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينى، ومحطة الإسعاف فى غزة وشمال القطاع، خرجت منذ عدة أيام عن الخدمة، بشكل كامل بسبب نفاد الوقود وانتهاء كافة مخازن الوقود فى القطاع.

وقال إن الوضع الصحى سيئ للغاية بشمال غزة لخروج كافة المستشفيات عن الخدمة، مضيفاً أن انقطاع الاتصالات فى مختلف القطاع يُصعب عمل فرق الإغاثة، لافتاً إلى أن تواصل العدوان والاستهدافات الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان تحول دون الوصول إلى محيطه.

واعترف الاحتلال الإسرائيلى بقتل 3 رهائن كانت حركة حماس تحتجزهم فى قطاع غزة، خلال حادث قيد المراجعة وقال إن الرهائن قتلوا خلال قتال مع مسلحين فى غزة، وعبّر عن تعازيه لأسرهم، قائلاً إنه ستكون هناك «شفافية كاملة» فى التحقيق فى الحادث.

وكشف عن أسماء الرهائن الثلاث الذين قتلوا عن طريق الخطأ، وهم: يوتام حاييم وألون شامريز وسامر الطلالقة.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن عائلات الأسرى الإسرائيليين خرجت فى مظاهرات بعد إعلان وزارة الدفاع فى حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن قتل 3 أسرى عن طريق الخطأ فى قطاع غزة. وطالب المتظاهرون حكومة الاحتلال بإبرام صفقة تبادل أسرى على الفور ووقف الحرب على قطاع غزة.