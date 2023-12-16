الأثنين.. إعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية «الوطنية للانتخابات»: لا طعون على عملية الاقتراع

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، الاثنين مؤتمرا صحفيا عالميا فى تمام الساعة الثانية ظهرا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الهيئة فى بيان لها إنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كافة المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة. وأجريت الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي، وقد شهدت لجان الاقتراع إقبالا ومشاركة واسعة من جانب الناخبين بمختلف المحافظات، كما أجريت عملية الاقتراع فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 1 و2 و3 من ديسمبر فى 137 مقر سفارة وقنصلية مصرية فى 121 دولة حول العالم.

ووقفت الهيئة الوطنية للانتخابات على سير عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج، مؤكدة أنها اتسمت بالمشاركة الإيجابية من قبل المواطنين بجميع لجان الاقتراع فى أجواء من الحياد التام والشفافية والنزاهة واليسر وتحت إشراف قضائى كامل وبصورة لم تشهدها مصر من قبل ودون أى معوقات.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن عملية الاقتراع جرت فى مناخ من اليسر والأمن التام وسط إقبال كبير على كافة لجان الاقتراع، ولم تغلق اللجان أبوابها طيلة أيام الاقتراع فى الداخل والخارج؛ إلا بعد إدلاء آخر ناخب متواجد فى محيط اللجان بصوته، ثم تخلل ذلك عملية فرز الأصوات والحصر العددى داخل اللجان الفرعية والعامة بحضور وسائل الإعلام الدولية والمحلية والمجالس الحقوقية الدولية ومندوبى المترشحين.

وقالت الهيئة إن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية المصرية حق كفله الدستور لكل مواطن مصرى وواجب على الناخبين، لافتة إلى أن الانتخابات الرئاسية لم تجر مبكرًا والنصوص الدستورية هى التى حددت مواعيد الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وحدة المنافسة بين مرشحى الرئاسة الأربعة، خلق حراكا فى الشارع، وكثافة عالية فى الاقتراع.

وقدمت الهيئة خلال عملية الاقتراع العديد من التيسيرات التى من شأنها التسهيل على المواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممارسة حقوقهم الدستورية فى الاقتراع، وذلك من خلال تحديد لجانهم الفرعية فى الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد اللجان بإرشادات مكتوبة لتسهيل عملية الاقتراع لمن يعانون من إعاقة سمعية، فضلا عن وجود بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وأتاحت الوطنية للانتخابات حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التى بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وتنافس على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى للبلاد، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.