عاجل
إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وإصابة 35 آخرين في معارك غزة اليوم آلاف الإسرائيلين يتظاهرون وسط تل أبيب لإبرام صفقة تبادل الأسرى عاجل.. إصابة الصحفي محمد بعلوشة برصاص الاحتلال الإسرائيلي توهج شمسي يهدد الكوكب.. الأرض تعود للعصور الحجرية “انقطاع الإنترنت والكهرباء”
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

معاينة مصنع نشب به حريق في منشأة ناصر

حريق
حريق

أجرت جهات التحقيق المختصة، معاينة لمصنع اندلع بداخله حريق هائل بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة خلال حملة بأسوان

ضبط لصوص المحافظ والهواتف بالمنوفية

 

كما وجهت جهات التحقيق، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق، وكلفت رجال المعمل الأجنائي بإجراء فحص للحريق لمعرفة أسبابه وملابساته.

 

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عن أن الحريق التهم الطوابق الخامس والسادس والسابع.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، مفادها نشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 7 طوابق، بشارع أبوأمين بمحطة المزلقان بمنشية ناصر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ6 سيارات إطفاء إلى محل اندلاع النيران، وتمت محاصرة النيران وفرض كردون أمني والسيطرة على الحريق دون إصابات.

مواد متعلقة

أزهقت روح ابنتها.. قرار حول الأم القاتلة بدار السلام

المعمل الجنائي يُعاين عقار اندلعت بداخله النيران في المقطم

قرار من النيابة حول المتهم بطعن كلب بسلاح أبيض فى المقطم

النيابة تباشر التحقيق حول حريق شقة سكنية في المقطم

غدًا.. محاكمة 43 متهمًا في خلية العجوزة الإرهابية

سارق الشقق السكنية في الموسكي يمثل أمام المحكمة
الجريدة الورقية