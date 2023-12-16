معاينة مصنع نشب به حريق في منشأة ناصر

أجرت جهات التحقيق المختصة، معاينة لمصنع اندلع بداخله حريق هائل بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما وجهت جهات التحقيق، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق، وكلفت رجال المعمل الأجنائي بإجراء فحص للحريق لمعرفة أسبابه وملابساته.

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عن أن الحريق التهم الطوابق الخامس والسادس والسابع.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، مفادها نشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 7 طوابق، بشارع أبوأمين بمحطة المزلقان بمنشية ناصر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ6 سيارات إطفاء إلى محل اندلاع النيران، وتمت محاصرة النيران وفرض كردون أمني والسيطرة على الحريق دون إصابات.