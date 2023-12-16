كريستال بالاس يُعرقل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

نجح كريستال بالاس في فرض التعادل الإيجابي على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم مانشستر سيتي في المباراة عن طريق اللاعب جاك جريليش في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف زميله ريكو لويس الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

فيما قلص جون فيليب ماتيتا النتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة 76 من زمن المباراة، وسجل مايكل أوليز هدف التعادل في شباك السيتزين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ويستمر مانشستر سيتي في تقديم المستويات المتذبذبة له في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بعد التعادل مع كريستال بالاس، والذي يأتي في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس غياب المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب السيتي، عن مواجهة اليوم أمام كريستال بالاس، حيث يعاني اللاعب من إصابة قوية.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: ناثان أكي، يوشكو جفارديول، روبن دياز، كايل ووكر

الوسط: رودري، ريكو لويس، فيل فودين

الهجوم: بيرناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، جاك جريليش

ومن المقرر أن يسافر مانشستر سيتي للمملكة العربية السعودية من أجل خوض مونديال الأندية 2023، وذلك عقب نهاية مباراة كريستال بالاس، حيث سيواجه أوراوا ريدز الياباني الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

فيما سيتأهل الفائز من السيتي وأوراوا للمباراة النهائية، والتي ستُلعب في الـ 23، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأهلي أو فلومينينسي.