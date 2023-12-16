القاهرة الإخبارية: تقديم المزيد من المساعدات لغزة بتوجيهات من القيادة المصرية

أكدت قناة القاهرة الإخبارية المصرية في نبأ عاجل لها بأن القيادة السياسية المصرية وجهت بتقديم المزيد من المساعدات لقطاع غزة في ظل تردي الأحوال الإنسانية لسكان القطاع مع سوء أحوال الطقس، مشيرة بان عملية ضخ المخيمات المقدمة من مصر إلى سكان غزة ستستمر في ظل استمرار الدعم الذي تقدمه لأهالي القطاع ، مع دخول كميات كبيرة من مخيمات الإغاثة تصل إلى الآلاف لقطاع غزة.

القاهرة الإخبارية: زيادة المساعدات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية

وأشارت القاهرة الإخبارية بأن تقديم المزيد من المساعدات لقطاع غزة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.

وفي سياق آخر أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى أكثر من 19088، والجرحى إلى نحو 54450، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن نحو 18 ألفا و800 شخص استشهدوا في قطاع غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 51 ألف مواطن، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين، كما أن من بين الشهداء، أكثر من 300 من العاملين في القطاع الصحي، و86 صحفيًا، ونحو 35 من طواقم الدفاع المدني، و135 موظفًا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".