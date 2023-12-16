فيلم دباح.. أحمد العوضي يطلق بوستر الإسكندراني الرسمي (شاهد)

أطلق الفنان أحمد العوضي البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "الإسكندراني"، والذي يجسد فيه شخصية بكر الإسكندراني، وفقا لما ذكره عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام، ومن المفترض طرحه خلال الفترة القادمة، وعلق "بكر الإسكندراني.. فيلم دباح إن شاء الله".

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، على موعد طرحه في دور العرض السينمائي.

ويطلق فيلم "الإسكندراني" اعتبارًا من يوم 3 يناير القادم، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

وكان صناع الفيلم قد انتهوا من تصويره مؤخرًا واحتفلوا بانتهاء التصوير في موقع تصوير المشهد الأخير من الفيلم بحضور جميع صناع العمل.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

ويسجل "الإسكندرانى" التعاون الثانى بين زينة المخرج خالد يوسف في السينما بعد 5 سنوات من فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما، وشارك في بطولته عمرو سعد، غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران.