دينا الشربيني تفوز بجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا

أعلنت جوائز سيبتيموس الدولية عن حصول الفنانة دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة في أفريقيا، وعلى جانب اخر تعيش دينا الشربيني حالة من الانتعاش الفنية حيث بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد لعرضه خلال موسم رمضان 2024.

وتعد جوائز سيبتيموس داعمًا قويًا للمواهب والأفكار الجيدة. ما يجعلها فريدة من نوعها وتقدم الجوائز في ثلاث فئات، أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل فيلم، بجانب تقسيم هذه الفئات الثلاث حسب القارة، و يضم ايضا حفل توزيع الجوائز الفائزين بجائزة إيمي وبافتا وأوسكار.

الجدير بالذكر أن مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.