بعد استهداف سفن البحر الأحمر.. الإمارات ترسل شحنة مساعدات لإسرائيل عبر ميناء دبي

كشفت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، عن وصول دفعة أولى من شحنات تجارية محملة بمواد غذائية إلى "إسرائيل" عبر جسر بري، قادمةً من ميناء دبي الإماراتي، وتتحدث عن أن الشحنات كانت تجربة لجسر بري بديل من البحر الأحمر.

وتعتبر إسرائيل أن تجربة الجسر البري من موانئ دبي إلى "إسرائيل" نجحت كبديل من البحر الأحمر، وقد جرى نقل 10 شاحنات عبرها.

ولفتت إلى أن المسافة التي قطعتها الشاحنات تبلغ نحو 2000 كيلومتر، في مدة قدرت بيومين وبضع ساعات.

وأعلنت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، عن توقيع اتفاقية تشغيل جسرٍ بري بين ميناء دبي وميناء حيفا المحتلة.