والد حسام حبيب يكشف مفاجأة عن ابنه وشيرين عبد الوهاب بأول تعليق بعد الطلاق

رفض والد حسام حبيب التعليق على طلاق ابنه وشيرين عبد الوهاب، أو الكشف عن أي كواليس لوقوع خلافات بينهما أدت إلى الطلاق، مكتفيًا بقوله: "الانفصال تم رسميًا بين شيرين وحسام، والموضوع انتهى خلاص".

أول تعليق من والد حسام حبيب على انفصاله عن شيرين عبد الوهاب

كما شدد والد حسام حبيب على أن ابنه والمطربة شيرين عبد الوهاب من المستحيل أن يعودا لبعضهما البعض مرة أخرى، حيث قال: "شيرين عبد الوهاب وحسام، مفيش رجوع بينهم تاني".

شيرين عبد الوهاب ووالد حسام حبيب

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب كلاكيت تاني مرة

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب قد أعلنت طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج استمر أكثر من خمس سنوات، من دون الكشف عن الأسباب، وجاء ذلك بعد انتشار مزاعم حول نشوب العديد من الأزمات والخلافات الحادة بينهما في الآونة الأخيرة، وصلت إلى المحاكم.

خرجت شيرين عبدالوهاب عن صمتها، لتعلق على أنباء انفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن الطلاق وقع بينهما بالفعل، وكل شيء قسمة ونصيب، فيما شوقت جمهورها لأغانيها وحفلاتها المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

قالت شيرين: "أنا بخير الحمدلله وكل شيء قسمة ونصيب، الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري ومن دون مشاكل، وأنا كويسة وهو كويس"، مضيفة: "انتظروا مفاجآت فنية وأغاني جديدة خلال الأيام المقبلة".

شقيق شيرين عبد الوهاب يسخر من طلاق شقيقته: خلصت من ابن طنط فكيهة

في الوقت نفسه، فاجأ محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين عبدالوهاب، بتعليق صادم على طلاقها من الفنان حسام حبيب، مُعربًا عن سعادته بخبر الانفصال، فيما تمنى لها حياة سعيدة وهادئة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد

حرص شقيق شيرين عبدالوهاب على مواساتها بعد الطلاق، بالرغم من الخلافات التي نشبت بينهما أخيرًا وتسببت في قطيعتهما لبعضهما البعض، متمنيًا لها السعادة وصلاح الحال في حياتها المقبلة.

وجه شقيق شيرين إساءة صريحة للفنان حسام حبيب ردًا على انفصاله عن شقيقته، داعيًا لها بالبعد عن أمثاله بحسب تعبيره، حيث قال: "الحمد لله الفنانة خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة، ربنا يصلح حالها ويبعد عنها أي شر والناس اللي شبهه".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تفاصيل خلاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب قبل الطلاق

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباءً عدة تفيد بوقوع خلاف جديد بين شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، حيث نشبت مشاجرة بين الثنائي أثناء وجودهما معًا في العاصمة السعودية الرياض، لإحياء شيرين حفلًا غنائيًا، ضمن فعاليات موسم الرياض، الأمر الذي دفعها لمغادرة البلاد من دونه، فور انتهاء حفل روائع السنباطي، الذي أقيم مطلع الشهر الجاري.

كشفت مصادر مقربة من شيرين وحسام أن سبب خلافهما الدائم هو تدخله في أعمالها والتحكم فيها من دون علمها بشكل مُسبق، الأمر الذي أزعجها كثيرًا، وكانت آخرها طلبه تأجيل حفلها في الرياض من الشركة المنظمة، من دون استشارتها، ما أثار غضبها ودفعها للعودة إلى القاهرة، رفقة فريق عملها.

شيرين عبد الوهاب

طلاق شيرين وحسام حبيب عرض مستمر

تزوجت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، فيما نشبت العديد من الخلافات بينهما خلال فترة زواجهما، إلى أن وقع الانفصال بينهما للمرة الأولى في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما.

أعلنت شيرين نبأ انفصالها حينئذ خلال بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة التغريدات المصغرة "إكس"، مشيرة إلى أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وعلى الرغم من نشوب العديد من الخلافات وتبادلهم الاتهامات طوال فترة الانفصال، عادت المياه إلى مجاريها بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، وعقدا قرانهما في شهر نوفمبر عام 2022 بعد تعافي شيرين من الإدمان، حيث احتجزها شقيقها محمد عبدالوهاب، بالإجبار لعلاجها، ووقف حينها حسام بجانبها، وعادا لبعضهما البعض بعد مغادرتها المستشفى.