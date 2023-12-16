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السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ينهي حياة شقيق خطيبته شنقا لدفاعه عنها

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيق خطيبته شنقا دفاعًا عنها في روض الفرج لجلسة 3 يناير المقبل.

تعود تفاصيل تلك الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة ، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب وحول رقبته آثار شنق، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وحول رقبته آثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته قام على أثرها المتهم بخنق المجنى عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

الجريدة الورقية