ورشة تدريب على أعمال التريكو بمركز شباب النجمة والحمران بقنا

نظم مركز شباب النجمة والحمران التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، مشروع ورشة تدريب علي أعمال التريكو، ضمن خطة نشاط نادي الفتاة بالمركز للفئة العمرية شباب وطلائع.

وأكد محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، أهمية هذه المشروعات وانها بتساعد علي تنمية مهارات الفتيات.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت على اكتشاف وثقل الفتيات واكسابهم التدريب العملي.

وقال سيد دردير قليعي رئيس مجلس إدارة مركز شباب النجمة والحمران علي ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالمركز وضمن الفئة العمرية شباب وطلائع واستفاد منه ٢٥ فتاة وتم التدريب علي عمل رسومات وأشكال بحرفية.

وأوضحت شيرين ابوالسعود منسقة نادي الفتاة بالمديرية، أن الوزارة والمديرية بتحث وبتدعم هذه المشروعات والاستفادة منها والتي تأهلن الفتيات ومشاركتهن في سوق العمل ومشاركتهن في المعارض المحلية والدولية.

وقال احمد عيسي وكيل الإدارة علي دور مراكز الشباب في تطويرهن ورفع كفائتهن من خلال مدربات مخصصات.

وأضاف رجب عبداللاه مسؤل نادي الفتاة بالإدارة علي ان هذه المشروعات والورش تعمل علي جذب الفتيات لمراكز الشباب.

يأتي هذا تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومحمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأنور محمد صدقي مدير عام الادارة و شيرين ابوالسعود منسقة نادي الفتاة بالمديرية وسيد دردير قليعي رئيس مجلس الإدارة واحمد عيسى وكيل الإدارة و رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة.