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السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أزهقت روح ابنتها.. قرار حول الأم القاتلة بدار السلام

محكمة
محكمة

أصدرت نيابة دار السلام الجزئية، قرارا بحبس ربة منزل  لقيامها بقتل ابنتها، بعدما ضبطت الأم الفتاة أثناء مشاهدتها فيلمًا منافيًا للآداب.  

 

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ضبط 250 دراجة نارية مخالفة خلال يوم

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر.

 

 

من ناحية أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تعدي عاطل على أحد المواطنين بسلاح أبيض في بورسعيد وضبط مرتكبها. 

تلقى مأمور قسم شرطة الضواحي في مديرية أمن بورسعيد إخطار من إحدى المستشفيات بإصابة موظف بجرحين طعنيين نافذين في الصدر.

 

وبالانتقال والفحص، اتهم شقيق المصاب العاطل، الذي يقيم في العقار المجاور لسكن المصاب والذي يمتلك معلومات جنائية، بالتعدي على شقيقه بواسطة سكين "مطواة" خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب محاولة العاطل سرقة باب العقار. 

 

وبعد تنفيذ الإجراءات اللازمة، تمكنت قوات الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد من ضبط الجاني والسلاح المستخدم.

 

واعترف الجاني بارتكابه الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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