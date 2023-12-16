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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جريليش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس.. وهالاند يغيب

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تشكيل الفريق لمواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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ويغيب المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، عن مواجهة اليوم أمام كريستال بالاس.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي، يوشكو جفارديول، روبن دياز، كايل ووكر

الوسط: رودري، ريكو لويس، فيل فودين

الهجوم: بيرناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، جاك جريليش

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ15 بـ16 نقطة.

ومن المقرر أن يسافر السيتي للمملكة العربية السعودية لخوض مونديال الأندية 2023، حيث سيواجه أوراوا ريدز الياباني الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

بينما سيصعد الفائز من السيتي وأوراوا للمباراة النهائية، والتي ستُلعب في الـ 23، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأهلي أو فلومينينسي.

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