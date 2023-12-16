استشهاد أم وابنتها برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي بكنيسة العائلة المقدسة في غزة

استشهدت أم فلسطينية وابنتها، اليوم السبت، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، في كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال التي تحاصر حي الزيتون من مدينة غزة وتستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحة الكنيسة.

وتواصل قوات الاحتلال تهديد أكثر من 600 نازح غالبيتهم من أبناء الطائفة المسيحية في غزة، وتطالبهم بإخلاء الكنيسة.

وكانت قوات الاحتلال قصفت صباح اليوم جمعية الشبان المسيحية في غزة، والتي تؤوي 300 نازح، ما اسفر عن استشهاد عدد من الشهداء والجرحى.

يشار إلى أنه في 19 أكتوبر الماضي، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين، ما أسفر حينها عن استشهاد 18 فلسطينيا.