عاجل
عاجل.. صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل دبابات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى المعمداني وسط غزة عاجل.. القسام تعلق عن مقتل الأسرى الإسرائيليين وتؤكد "قتلوهم قصدًا"
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد أم وابنتها برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي بكنيسة العائلة المقدسة في غزة

غزة
غزة

استشهدت أم فلسطينية وابنتها، اليوم السبت، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، في كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال التي تحاصر حي الزيتون من مدينة غزة وتستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحة الكنيسة.

وتواصل قوات الاحتلال تهديد أكثر من 600 نازح غالبيتهم من أبناء الطائفة المسيحية في غزة، وتطالبهم بإخلاء الكنيسة.

وكانت قوات الاحتلال قصفت صباح اليوم جمعية الشبان المسيحية في غزة، والتي تؤوي 300 نازح، ما اسفر عن استشهاد عدد من الشهداء والجرحى.

يشار إلى أنه في 19 أكتوبر الماضي، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين، ما أسفر حينها عن استشهاد 18 فلسطينيا.

 

مواد متعلقة

منشورات إسرائيلية لتبرير أعمال عدائية بالجنوب اللبناني

منشورات تلقيها طائرات إسرائيلية جنوب لبنان تحذر التعامل مع عناصر حزب الله

الكرملين : انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي هدف بعيد المنال

مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد دعم واشنطن لحل الدولتين

اتصال تليفوني بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته الفنلندية لبحث تطورات المنطقة

الرئيس الفلبيني يتوجه إلى طوكيو لحضور القمة المشتركة بين "الآسيان" واليابان

وزير خارجية بيلاروسيا: التجارة الثنائية مع روسيا وصلت لمستويات قياسية خلال ٢٠٢٣

"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
الجريدة الورقية