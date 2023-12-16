إزالة فورية لحالة تعدٍ بقرية المحروسة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بقنا برئاسة محمد سليم، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ٥٢٨ متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت داخل حدود ال ٢ كيلو .

وأوضح العميد طارق لطفي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.