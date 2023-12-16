غدا النطق بالحكم على 5 متهمين بقتل شاب يوم عيد الأضحى

حجزت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في صباح يوم عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوى خاطر بمركز كفر شكر، لجلسة الغد للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية كل من محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعي، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 8542 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، عن قيام كل من: "أحمد ع" عامل، ومقيم بهتيم في شبرا الخيمة، وآخر البقاشين مركز كفر شكر، "علي ص" عامل غزل ونسيج، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ص" عامل ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ع" سائق توك توك ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"صبري ع" سائق بشركة أوبر بقتل المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.

محل الاتهامات تالية الوصف: استخدام السيارة محل الواقعة قيادة المتهم الخامس قاصدين محل وجود المجني عليه سالف الذكر، وما إن وصلوا حتى ترجل الثاني منهم مخاطبًا المجني عليه، فلم يكن من المتهم الأول إلا أن صوّب سلاحه الناري "بندقية خرطوش" قبل المجني عليه مطلقًا عيارًا ناريًا منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتى أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق هاتف محمول، جهاز تسجيل كاميرات المراقبة والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلًا حال حملهم لأسلحة نارية وتمكنوا من الاستيلاء على منقولاته آنفة لارتكابهم الواقعة، ولاذوا بالفرار بتلك المسروقات على النحو المبين.