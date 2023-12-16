مستشفى جنين: الاحتلال ينتهك القوانين الدولية (شاهد)

أكد الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال تنتهك كل القوانين الدولية، وحرية حركة الإسعافات والطواقم الطبية، وهو جزء من انتهاكاتها اليومية التي ترتكبها في القطاع، والذي يعد جزء من سياسته الانتقامية الممنهجة ضد أبناء الشعب.

وقال بكر، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن المؤسسات الطبية لا تستطيع أن تقدم خدماتها بسبب تضييق قوات الاحتلال عليهما، وهناك استهداف لمستشفى كمال عدوان، وأيضًا استهداف الأطقم والنزلاء بالمستشفى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تخترق كل الخطوط الحمراء، فهي تقصف جميع المدارس والمستشفيات والجوامع والكنائس والبنى التحتية، ونحاول تأمين مستودعاتنا بالإمدادات داخل المستشفى بما يضمن استمرار الحصار لفترة من الزمن.

وواصل بكر أنه مع كل اقتحام تقوم به قوات الاحتلال يتم التضييق على المستشفيات بمحافظات القطاع غزة، وعدم وصول المصابين للمستشفيات وإلحاق أكبر أذى وضرر بأبناء الشعب الفلسطيني.

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

وفي سياق آخر، استشهد اليوم السبت عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين في شارع "غزة القديم" شمال القطاع؛ ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا على الأقل، واصابة آخرين بجروح.

استشهد عشرات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في "جباليا"، ولا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض، كما استشهد شاب في منطقة "تل الزعتر" شمال غزة، بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليه داخل منزله.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض بحر رفح جنوب القطاع.

فيما يخص مستشفى "كمال عدوان"، الذي يتعرض لليوم الثامن على التوالي لحصار، فقد دمر الاحتلال بالكامل الجزء الجنوبي للمستشفى، وما زال يستهدف كل من يتحرك بداخله، كما يواصل الاحتلال القمع والتنكيل بحق الطواقم الطبية هناك، ولا يزال 12 طفلا محجوزين داخل الحاضنات فيه دون ماء ولا غذاء.

رئيس قسم الأطفال في مُستشفى "كمال عدوان" حذر من مجزرة جديدة قد يرتكبها الاحتلال بحق المتواجدين داخله، بعد إجبار الطواقم الطبية والجرحى والمتواجدين على مغادرته، والتجمع في ساحاته، وسط أجواء الطقس الباردة.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.