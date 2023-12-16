المعمل الجنائي يُعاين عقار اندلعت بداخله النيران في المقطم

أصدرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، قراراً بندب المعمل الجنائي لمعاينة خسائر حريق شقة سكنية في منطقة المقطم، لفحص الخسائر والتلفيات والوقوف على أسباب الحريق.

في وقت سابق، أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا محدودا في شقة سكنية بمنطقة المقطم دون أن يسفر عن ضحايا أو إصابات.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة المقطم، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تم السيطرة على الحريق.

بسبب خلافات على قطعة أرض.. مقتل شاب على يد ابن عمه في قنا

وكانت البداية بتلقى الاجهزة الامنية بقنا ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل شاب على يد نجل ابن عمه في إحدى قرى مركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة معاون أول مركز شرطة نقادة ،وتبين بعد الفحص مقتل "يونس.م.ف، يبلغ من العمر 26 عامًا، بوابل من الأعيرة النارية على يد نجل عمه بسبب خلافات على قطعة أرض بإحدى قرى مركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة معاون أول مركز شرطة نقادة ،وتبين بعد الفحص مقتل "يونس.م.ف، يبلغ من العمر 26 عامًا، بوابل من الأعيرة النارية على يد نجل عمه بسبب خلافات على قطعة أرض بإحدى قرى مركز نقادة.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

إصابة 4 طالبات باختناق داخل السكن الجامعي بسوهاج

كما استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي اليوم الجمعة، 4 طالبات مصابات بحالة اختناق وضيق تنفس، نتيجة تعرضهن لتسريب غاز من السخان الخاص بسكنهن الجامعي.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة المعنية، إشارة من المستشفى الجامعي يفيد بوصول 4 طالبات مصابات بحالة اختناق، خلال تواجدهن بالسكن الجامعي وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن، وحالتهن مستقرة.

وتبين إصابة كل من الطالبة ديانا عبد الناصر، 19 عاما، طالبة بكلية التربية قسم كيمياء، ورحاب محمد، 22 عاما، طالبة بكلية الآداب قسم جغرافيا، وفاطمة أحمد 19 عاما، بكلية تربية طفولة، تقيم بدائرة مركز البلينا، وخلود السمان 20 عاما، طالبة بكلية العلوم، جميعهن يقمن بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.