بالفيديو ..الكوربيه تكشف أزمة شركات السمسرة والتحصن باتحاد الاوراق المالية

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع للاستثمارات المالية مع د. محمد الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة اكسفورد الدولية للتدريب والاستشارات والبحوث: ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن التصنيع المحلي يعيد المنتجات عالية التنافسية للخريطة العالمية.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... في الرقابة المالية حيث : تطوير ضوابط نقل ملكية الشركات العاملة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية....حيث يدرس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تعديل قرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

يطبق التعديل على ما يقرب من 1134 شركة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة منها 541 شركة عاملة في مجال سوق المال...يهدف التعديل لتطوير ضوابط نقل ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار استكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين ورفع درجة الكفاءة والقدرة المالية لكافة الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التي تستهدف تطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتطوير تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، وتطوير قواعد العضوية بالبورصة

تتضمن الحلقة ايضا .... " أسهم 40 شركة تتجاوز نسبة صعودها 100% في عام 2023

شهدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة خلال عام2023، وحتى تاريخ 12 ديسمبر2023 قفزات كبيرة في نسب ارتفاع الأسهم، بالتزامن مع تحقيق عدد من هذه الشركات لصافي أرباح مليارية.

كشفت بيانات الشركات المقيدة، والخاصة بالارتفاعات التي تجاوزت نسب 100% أن فترة الصعود التي شملها الحصر تضمنت الفترة من 31/12/2022إلى 12/12/2023....تصدر سهم أسيك للتعدين- أسكوم الارتفاعات بنسب صعود 382.5%، وذلك بسعر اقفال في 31/12/2022 بلغ 8.7 جنيه، وحتي تاريخ 12/12/2023 وحقق السهم سعر41.9 جنيه،

كما حقق سهم مصر للفنادق نموا وصل بنسبة 348.8% من 52 جنيها إلى 233.5 جنيها، ثم سهم شركة نهر الخير للتنمية بنسبة نمو271.5% صعودا من 28 قرشا، حتى جنيه، وسهم ممفيس للأدوية، والصناعات الكيماوية محققا صعودا بنسبة 269.8%، مرتفعا من 17.8 جنيها، إلى 65 جنيها، خلال نفس الفترة السابقة، وحقق سهم جولدن تكس للأصواف صعودا بنسبة 266.7%، من 7 جنيهات إلى 26 جنيها.

كما حقق سهم جدوي للتنمية الصناعية صعودا بنسبة237% صعودا من 92 قرشا إلى 3.1 جنيه، وسهم حديد عز من 23.2 جنيها إلى 72 جنيها بنسبة صعود 209.2%.

كما حقق أيضا سهم الدولية للمحاصيل الزراعية، نسبة صعود 209.2% ، محقق قفزة من 6.8 جنيه، إلى 21.2 جنيه، وكذلك حقق سهم مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" صعودا من 202.7% ليصعد من 142.3 جنيها إلى 341 جنيها، وسهم الدلتا للسكر صعد بنسبة 199.8% ليصعد من 21.7 جنيها إلى 65 جنيها، والعامة لمنتجات الخزف والصيني صعود بنسبة 174.7% ليقفز من 3.9 جنيهات إلى 10.7جنيه، وسهم العبوات الطبية شهد صعودا من 155.3% مرتفعا من 35 قرشا إلى 90 قرشا، والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامي صعد بنسبة 148.4% من سعر 7.3جنيه إلى 18.2 جنيها، والقاهرة للدواجن سجلت قفزة بنسبة 148% من سعر 3.2 جنيه إلى 8 جنيهات...تزامن مع هذه الارتفاعات تحقيق عدد من الشركات صافي أرباح مليارية، سواء سنوي أو 6 أشهر.... يبلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة،235 ، منها 40 شركة سجلت أسهمها قفزات، وتمثل نسبة17%....تسعى البورصة برئاسة أحمد الشيخ إلى تذليل العقبات، والتيسير على سوق المال.

وتتضمن الحلقة " أيضا " " " ... شركات سمسرة تتحصن باتحاد الأوراق المالية ضد معايير الملاءة المالية

تتجه شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية إلى التظلم من قرار الرقابة المالية الصادر مؤخرا وينص "ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً".

يأتي هذا التظلم حفاظا على حقهم في عدم مرور الفترة الزمنية، ومدتها نحو شهر، قبل أن يحصن القرار...وعلمت "الوفد" أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية سوف يناقش خلال الايام القادمة أزمة هذه الشركات.

تلقى اتحاد الأوراق المالية العديد من الاتصالات والمراسلات من الشركات المتضررة من الإجراءات، والقواعد التي أقرتها الرقابة المالية في هذا الصدد، معتبرين أن هذه الاجراءات مضرة....وأقترح بعض المتضررين من الشركات المتضررة من القرار أن تكون هذه الإجراءات تدريجية، بحيث يؤجل تطبيقها لمدة زمنية، تتيح للشركات بالعمل على زيادة رأس مالها تدريجيا، إلى أن تصل إلى رأس المال المحدد من قبل الرقابة المالية.

قال المتضررون أن عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية يصل إلى نحو 25 شركة، وهي الشركات التي يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، و من إجمالي 122 شركة عاملة بصورة فعلية في السوق....أشاروا إلى أن هذا العدد يمثل نسبة بسيطة من إجمالي الشركات، وهي نسبة لا تمثل مخاطر على السوق، وبالتالي فأن تحديد فترات زمنية طويلة تسمح للشركات برفع رأسمالها تدريجيا، من شأنها علاج الأزمة.

كانت الرقابة المالية قد حددت مهلة للشركات غير المتوافقة مع المعايير المالية التي اقرتها الرقابة المالية، وبمدة زمنية 6 أشهر....يعمل اتحاد الأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان على تطوير سوق الأوراق المالية، ورفع كفاءة العاملين، وحل المشكلات التي تواجها الشركات العاملة.

كما يتضمن البرنامج ... "ESTA" تنظم برنامجا تدريبيا حول " احتراف تداول الأسهم" لرفع كفاءة مديري الحسابات والاستثمار...حيث تنظم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" مطلع شهر فبراير القادم2024 برنامجا تدريبيا لمديري حسابات العملاء بشركات السمسرة، ومديري الاستثمار، وشركات إدارة الأصول، حول "احتراف تداول الأسهم".

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتعليم مديري الحسابات، ومديري الاستثمار عملية التداول الناجحة للأسهم في البورصة.

أضاف "يونس" أن البرنامج يعمل على توضيح الاستراتيجيات وفنيات التداول لمدير الحسابات، والاستثمار، وشركات إدارة الأصول، خاصة على المستوى القصير.

أشار "يونس" أن البرنامج موزع على 10 محاضرات، وتستغرق مدة البرنامج شهرا، بواقع محاضرتين أسبوعيا، حيث يستفيد من البرنامج المؤسسات والشركات المالية.

أوضح يونس أن البرنامج يعد الأول من نوعه في مجال سوق المال، وتم أخطار المؤسسات المالية والشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، حيث تم تحديد حد أقصى للأفراد من كل مؤسسة، كما أوضح أن القائمة الأولية للمستفيدين يصل إلى 50 مستفيدا، يمثلون 10 مؤسسات وشركات.

كما أوضح "يونس" أن الجمعية حريصة على تقديم كل ما هو جديد في عالم سوق المال، والعمل على رفع كفاءة ومهارة العاملين في السوق، بما ينعكس إيجابيا على المتدرب، والمؤسسة، وسوق المال بصورة عامة.

في فقرة السوق تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري نشاطا ملموسا، تتخلله عمليات جني أرباح، في ظل الاقتراب من نهاية العام، واتجاه المؤسسات والمستثمرين إلى اغلاق مراكزهم المالية بنهاية العام.

كما تتوقع "مسعود" أن يعاود مؤشر البورصة الرئيسي اختباره لاستهداف منطقة 25350 نقطة، على أن تكون منطقة 25000 نقطة مستوى مقاومة.

كما تتوقع أيضا أن تكون منطقة 24450 نقطة مستوى دعم.