السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم "العميل صفر" في آخر ليلة عرض

فيلم العميل صفر
فيلم العميل صفر

حقق فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسني، في شباك التذاكر، أمس، الجمعة، إيرادات بلغت  73.092 جنيه، ما جعله يحتل المركز الثالث.

تفاصيل فيلم العميل صفر

وكان احتفل أبطال وصناع فيلم العميل صفر، العرض الخاص في احدى المولات الشهيرة بأكتوبر.

وكانت قد طرحت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني قبل أيام من عرضه الأول في دور العرض في 16 أغسطس الماضي.

شخصية أكرم حسني في فيلم العميل صفر

ويجسد الفنان أكرم حسني في فيلم العميل صفر، شخصية «صفر عبد اللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابا بسيطا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة فى فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

 

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