بعد وفاة نواف الأحمد.. أهم 6 معلومات عن مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت
أفادت وكالة الأنباء الكويتية، نقلاً عن مجلس الوزراء، أنه نادى بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وكان قد توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أفاد التلفزيون الكويتي الرسمي.
وفاة نواف الأحمد الصباح:
نعى الديوان الأميري الكويتي، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عامًا.
قال الديوان الأميري، في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".
سبب وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الصباح:
كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، تعرض منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
ونُقل الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى المستشفى مرات عدة عقب توليه مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، حيث سلم السلطة مرات عدة خلال فترة حكمه لنائبه بسبب خضوعه لفحوص طبية.
وفي مارس عام 2021، توجه الأمير نواف الأحمد الصباح إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية، ولم توضح حينها وكالة الأنباء الرسمية المشكلة الصحية التي يعاني منها.
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح:
أدى الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين كأمير بعد وفاة سلفه أخيه غير الشقيق، الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، عام 2020.
في خطاب تنصيبه كأمير للكويت في سبتمبر 2020، تعهد الشيخ نواف بالبناء على إرث سلفه الشيخ صباح الأحمد وحماية استقرار البلاد والمسار الديمقراطي.
معلومات عن أمير الكويت نواف الأحمد الصباح:
- تولى مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020.
- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.
- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003.
- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.
- تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.
- تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.
- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978 .
- محافظًا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.
- من مواليد 25 يونيو 1937، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت.
من هو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت
وفيما يلي ننشر أبرز المعلومات عن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد:
- تولى الشيخ مشعل الأحمد، ولاية العهد في 7 أكتوبر2020 بتزكية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة، وذلك بعد تعرض الأخير لوعكه صحية.
- ولد الشيخ مشعل الأحمد، عام 1940 وهو الابن السابع لحاكم الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وهو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل.
- تولى الشيخ مشعل الأحمد، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، في عام 2004، وقبل ذلك تولى رئاسة جهاز أمن الدولة وعمل في وزارة الداخلية.
- درس الشيخ مشعل الأحمد، في كلية هندن للشرطة في بريطانيا، وتخرج فيها عام 1960.
- يعتبر الشيخ مشعل الأحمد، وحدًا من أهم رجال الأمن بالكويت، حيث كان رئيساً للمباحث العامة من عام 1967 إلى 1980، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة والذي لا يزال يحمل هذا الاسم.
- عين الشيخ مشعل الأحمد، عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط المعنية بالتراث الشعري الشعبي، كما شغل موقع الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973، وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.
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