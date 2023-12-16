السبت 16 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لقاءات مع سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية المقرر إرسالها لقطاع غزة (شاهد)

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات لقطاع غزة

أجرت كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، لقاءات خاصة مع سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الأهالي في قطاع غزة.

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قال أحد السائقين: "أنا موجود هنا عند معبر رفح، ومستعد للانتظار سنوات طويلة من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة، هذا الأمر لا يتعبني، لأنهم في حاجة إلينا، انتظر منذ 10 أيام، وهناك آخرون ينتظرون منذ شهر وآخرون ينتظرون منذ 20 يوما".

الأشقاء في فلسطين

قال مندوب عن المتبرعين: "هذه الشاحنات مشاركة ودعم لأشقائنا في فلسطين، وكل الحافلات الموجودة تستهدف دعم الفلسطينيين، ولا نحصل أي مقبل، ومعي 3 شاحنات بها أدوية وبطاطين ومواد غذائية، وكلها من أموال الشعب  المصري، وأي شخص يريد التبرع، فإننا ندعمه ونوصل رسالته ودعمه للمستحقين".

الحرب على غزة

ذكر سائق آخر: "أنا موجودهنا منذ قرابة 15 يوما، وإذا بقينا أكثر من ذلك، فنحن مستعدون، هذا من حق أهل غزة علينا، فهم يستحقون أكثر من ذلك، ونتمنى أن تنتهي الحرب". 
 

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