وزيرا خارجية المغرب وبريطانيا يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية والوضع في غزة

بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وعبر الوزيران - في بيان لوزارة الخارجية المغربية اليوم - عن إرادتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، أهمية تعبئة جميع الجهود الدبلوماسية الخاصة بتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وفي سياق متصل استشهد اليوم السبت عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين في شارع "غزة القديم" شمال القطاع؛ ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا على الأقل، واصابة آخرين بجروح.

استشهد عشرات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في "جباليا"، ولا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض، كما استشهد شاب في منطقة "تل الزعتر" شمال غزة، بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليه داخل منزله.

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض بحر رفح جنوب القطاع.