البعثة الفرنسية الاثرية تواصل اعمالها فى منطقة "غراب" بالفيوم

واصلت البعثة الفرنسية الاثرية اعمالها فى منطقة "غراب" بالفيوم وتستمر حتى اواخر ديسمبر والتى ترأسها الدكتورة مارين يويوت ويرافقها من منطقة اثار الفيوم عادل سعد مندى مفتش الاثار باشراف جمال ابو بكر مدير عام اثار مصر الوسطى وعادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى والدكتور على البطل مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة .

تاريخ المنطقة

مما يذكر ان منطقة غراب تقع فى القرب من اللاهون بمركز الفيوم وقد ازدهرت في الدولة الحديثة خاصة أيام الملك تحتمس الثالث، وقد تم العثور على اطلال معبدين من عهده في المنطقة، كما تم العثور على قطع أثرية من عصر الملك رمسيس الثاني، واستخدمت المنطقة كجبانة في عصر الدولة الحديثة وما تلاه من عصور حتى العصر اليوناني الروماني. و أن البعثة تركز فى أعمالها هذا العام على منطقة الجبانة بالاضافة الى ترميم الاثار التى تم استخراجها فى الاعوام الماضية بالمخزن المتحفى فى كوم اوشيم .

كان الدكتور على البطل مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة وسيد عوض واشرف صبحى كبيرا مفتشى الاثار قد قاموا بالمرور على اعمال البعثة فى المنطقة واستمعوا الى شرح من مديرة البعثة عن الاعمال التى تقوم بها هذا العام فى المنطقة .

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