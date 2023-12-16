المسارات البديلة لكوبري أخميم بسوهاج خلال فترة أعمال الصيانة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن المسارات البديلة لكوبري أخميم أعلى نهر النيل خلال فترة أعمال الصيانة التي سوف تبدأ اليوم السبت الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري وهي:-

المتجه من الشرق للغرب يمكن ان يسلك الطرق التالية:

١- من صنية أخميم متجها إلى الكوبري العلوي ثم طريق كمين السوهاجية.

٢- من طريق كورنيش النيل الشرقي ثم الكوبري العلوي ثم المدينة الطبية.





المتجه من الغرب للشرق يمكن ان يسلك الطرق التالية:

١- طريق كورنيش النيل الغربي ثم طريق المدينة الطبية ثم الكوبري العلوي

٢- يسلك طريق الشهيد متجها إلى الجوازات ثم طريق كمين السوهاجية ثم الكوبري العلوي

٣- طريق أيسر ترعة نجع حمادي متجها الي كمين السوهاجيه ثم الكوبري العلوي





وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري قد كلفت بعمل الصيانة العاجلة المطلوبة لكوبري أخميم أعلى نهر النيل، وذلك تجنبا للمخاطر الكبيرة المحتملة، والبدء في أعمال الصيانة بداية من اليوم السبت، وقد تم الإتفاق على ترك رصيف من أرصفة الكوبري لمرور المشاه، وكذلك ترك حارة مرورية للسيارات لاستخدامها طبقا لإتجاه الحركة المرورية في ساعة الذروة وذلك طبقا لتعليمات المرور، وكذلك تكليف هيئة الطرق ومديرية الطرق بتمهيد وجاهزية الطرق البديلة وهي "طريق المدينة الطبية، ومدخل سوهاج الجنوبي" علي أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمه لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين.





ومن جانبه قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن ذلك يأتي نظرا ‏لأهمية ‏‏كوبري أخميم المعدني العلوي بسوهاج، والذي يعد الشريان الرئيسي لربط شرق وغرب المحافظة بعضها ببعض، ونظرا لما تلاحظ من ظهور عيوب خطيرة بالطبقه الأسفلتية السطحية بالكوبري وظهور الأسياخ الحديدية للبلاطة الخرسانية رغم القيام بأعمال الرصف أكثر من مرة.





وأضاف محافظ سوهاج أنه تم بتشكيل لجنة، بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة سوهاج، من الخبراء والفنيين لمعاينة الكوبري والوقوف على حالته الإنشائية، وقد قامت اللجنة بالفعل بمعاينة الكوبري وتبين لها وجود شروخ نافذة في معظم البلاطات الخرسانية من أعلى لأسفل مما قد يعرض الكوبري وسلامة المواطنين للخطر خاصة مع الكثافات المرورية اليومية العالية ، هذا بالإضافة لوجود أعطال متكررة أثناء فتح وغلق الكوبري المعدني عند مرور السفن السياحية.





ووجه اللواء طارق الفقي بتشكيل ورديات عمل تضمن استمرار العمل علي مدار ٢٤ ساعة لسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الإنتهاء منه.